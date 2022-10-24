Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gittiği Azerbaycan gezisinde ciddi bir trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, kazayı yaralı olarak atlattı. Yıldırım'ın sağlık duruma ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım, İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Kaza sonrası kafasında doku kaybı olduğu tespit edilen Binali Yıldırım için ameliyat kararı alındı. Ameliyatı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla yüz nakilleriyle bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında başının ön tarafından parça kopan Binali Yıldırım'ın ameliyatını ünlü profesör yaptı - Son Dakika