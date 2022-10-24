Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında başının ön tarafından parça kopan Binali Yıldırım'ın ameliyatını ünlü profesör yaptı - Son Dakika
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Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında başının ön tarafından parça kopan Binali Yıldırım'ın ameliyatını ünlü profesör yaptı

24.10.2022 12:00

Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın başının ön tarafında doku kaybı yaşandığı ve yüz nakilleriyle bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ricasıyla Yıldırım'ı ameliyat ettiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gittiği Azerbaycan gezisinde ciddi bir trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, kazayı yaralı olarak atlattı. Yıldırım'ın sağlık duruma ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım, İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

BAŞINDA DOKU KAYBI VAR

Kaza sonrası kafasında doku kaybı olduğu tespit edilen Binali Yıldırım için ameliyat kararı alındı. Ameliyatı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla yüz nakilleriyle bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı.

BAKAN KOCA BİLGİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: sayın reis, o hastanede hemen her vatandaşı ameliyat eden bir doktoru neden tercih etmediniz de bir başkasına ricacı oldunuz? Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

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