Azerbaycan'da "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 111 bin fidan dikildi - Son Dakika

Azerbaycan'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında 111 bin fidan dikildi.

Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının girişimiyle Türkiye ile eş zamanlı olarak ülkenin farklı bölgelerinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bakü'nün Hocasen kasabasında düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Barış Saygın ile Tarım Müşaviri Hakan Kalender de katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Cebrayıl ve Zengilan illeri de dahil ülke genelinde 111 bin fidan dikildiği bildirildi.