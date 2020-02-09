Azerbaycan'da genel seçim - Son Dakika

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Azerbaycan'da genel seçim

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yapılan milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yapılan milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı.

Aliyev, seçimin ilk saatlerinde eşi Mihriban Aliyeva ve diğer aile üyeleriyle Bakü merkezindeki 6 numaralı okula geldi.

Burada kurulan sandıkta oyunu kullanan Aliyev'i çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu izledi.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor.


Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.


Seçimi yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.


Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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