Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da günlük korona virüs vaka sayısı bini geçti
25.03.2021 14:17
Azerbaycan'da son 24 saatte bin 429 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 250 bin 921'e yükseldi.
Azerbaycan'da son 24 saatte bin 429 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 250 bin 921'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 429 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 17 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklamada, 548 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 250 bin 921'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 421'e yükseldi.
Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 234 bin 382 olarak açıklanan Azerbaycan'da şu ana kadar 2 milyon 807 bin 861 korona virüs testi yapıldı.
(Kamil Nadirli/İHA)
Son Dakika Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı Acılı olduğu gerekçesiyle sinirlenip çalışana çiğ köfte dürüm fırlatan saldırgan "silahla yaralama"dan yargılanacak Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor