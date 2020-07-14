Azerbaycan'da halk, askere destek için sokağa çıktı - Son Dakika

Azerbaycan'da halk, askere destek için sokağa çıktı

Azerbaycan halkı, sınıra yönelik Ermenistan'ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı.

Azerbaycan halkı, sınıra yönelik Ermenistan'ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı.


Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve Azerbaycan askerine destek için sokağa çıktı. Başkent Bakü'nün merkez sokaklarında ve Azadlık Meydanı'nda toplanan halk, Azerbaycan askerine destek sloganları attı. Azerbaycanlılar yürüyüşünde, "Karabağ", "Karabağ bizimdir", "Azerbaycan askeri" şeklinde slogan attı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın askere gösterdiği destek için teşekkür edilirken yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha dikkatli olunması ve sosyal mesafenin korunması istendi. - BAKÜ

Ermenistan, Azerbaycan, Bakü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan'da halk, askere destek için sokağa çıktı - Son Dakika
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Son Dakika

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22:53
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22:29
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18:47
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16:54
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