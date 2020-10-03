Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor - Son Dakika

Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılmasını kutladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılmasını kutladı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.

Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin duyurulmasının ardından halk, başkent Bakü'de camlara ve sokaklara çıkarak kutlama yaptı. - BAKÜ

Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 21:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan halkı topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor - Son Dakika

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