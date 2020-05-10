Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in 97. doğum yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 97. yıldönümünde mezarı başında andı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğum gününde Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Azerbaycan halkının Milli Lider'i Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.



Korona virüs önlemleri nedeniyle tören yapılmadı



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle her yıl binlerce vatandaşın katıldığı anma töreni ise bu yıl gerçekleştirilmedi. Her sene düzenlenen törenlerde Bakü'den ve farklı bölgelerden gelen insanlar Fahri Hiyaban'a gelerek Haydar Aliyev'i mezarı başında saygı ile anıyor, çiçekler bırakarak dualar okuyordu. - BAKÜ