Son Dakika Haberleri: "Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika Güncel 'Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı' haberleri gerçeği yansıtmıyor

"Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri gerçeği yansıtmıyor

20 dakika önce

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı, Baş Müftü Salman Musayev, Türkiye'de bazı internet sitelerinde çıkan, "Azerbaycan'da, hoparlörden ezan yasaklandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı, Baş Müftü Salman Musayev, Türkiye'de bazı internet sitelerinde çıkan, "Azerbaycan'da, hoparlörden ezan yasaklandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Musayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupalı bir haber ajansı tarafından 2007'de yayılan ve gerçeği yansıtmayan haberin 12 yıl sonra kötü niyetli kişiler tarafından yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

Musayev, Azerbaycan'da hoparlörden ezan okunmasını engelleyen hiçbir kararın bulunmadığını sözlerine ekledi.

2007'de Avrupa merkezli bir haber ajansı tarafından servis edilen bir haberde Azerbaycan'da hoparlörden ezan okumanın yasaklandığı iddia edilmişti. Aynı haber bugün Türkiye'deki bazı internet sitelerince yeni haber olarak yayınlanmıştı.

Azerbaycan, Türkiye, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı
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