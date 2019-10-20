Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde aralarında ana muhalefet partisi lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Kerimli akşam saatlerinde serbest bırakıldı

Azerbaycan'da hükümet karşıtı gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı eylemlerde aralarında ana muhalefet partisi lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Kerimli akşam saatlerinde serbest bırakıldı.


Düşük maaşları ve yolsuzluğu protesto eden göstericiler hükümete istifa çağrısında bulundu. Bakü polisi ise eylemcilere sert müdahalede bulundu.

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Azerbaycan, Hükümet, Bakü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:14 
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