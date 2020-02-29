Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İran sınırından Azerbaycan'a geçen iki Azerbaycan vatandaşında koronavirüs tespit edildi.

Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi, System.String[]

İran sınırından Azerbaycan'a geçen iki Azerbaycan vatandaşında koronavirüs tespit edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı koronavirüsüle mücadele merkezinden yapılan açıklamada yapılan tetkikler sonucunda iki vatandaşın koronavirüs (Covid- 19) taşıyıcısı olduğu belirlendi. Vatandaşlar karantinaya alındı. Azerbaycan'da dün İran'dan gelen bir Rus vatandaşında da koronavirüs tespit edilmişti.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:12 Kaynak: DHA
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