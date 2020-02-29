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Azerbaycan'da iki kişide daha koronavirüs tespit edildi
6 saat önce
İran sınırından Azerbaycan'a geçen iki Azerbaycan vatandaşında koronavirüs tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:12 Kaynak: DHA
İran sınırından Azerbaycan'a geçen iki Azerbaycan vatandaşında koronavirüs tespit edildi.
Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı koronavirüsüle mücadele merkezinden yapılan açıklamada yapılan tetkikler sonucunda iki vatandaşın koronavirüs (Covid- 19) taşıyıcısı olduğu belirlendi. Vatandaşlar karantinaya alındı. Azerbaycan'da dün İran'dan gelen bir Rus vatandaşında da koronavirüs tespit edilmişti.
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