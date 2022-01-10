Azerbaycan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü - Son Dakika

Azerbaycan'da ilk defa 12 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 12 kişide Omicron varyantının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni varyanttan korunmak için halka aşı olma, aşı olanlara ise hatırlatma dozu yaptırma çağrısında bulunuldu.

Azerbaycan'da 8 bin 445 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 621 bin 234 kişide görüldü.