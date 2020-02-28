Azerbaycan'da ilk korona virüsü vakası görüldü - Son Dakika
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Azerbaycan'da ilk korona virüsü vakası görüldü

11 dakika önce

Azerbaycan'da ilk korona virüsü vakası görüldü.

Azerbaycan'da ilk korona virüsü vakası görüldü, System.String[]

Azerbaycan'da ilk korona virüsü vakası görüldü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı korona virüsüyle mücadele operasyon karargahı, Azerbaycan'da ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edildiğini doğruladı. Enfekte kişinin Rusya vatandaşı olduğu açıklandı. Açıklamada, şahsa İran'dan Azerbaycan'a geçtiği sırada sınırda hastalık teşhisi konulduğu ve hastaneye kaldırılarak karantinaya alındığı belirtildi. Hastaya yapılan korona virüsü enfeksiyon testinin sonucu pozitif çıktı. Hastanın durumunun stabil olduğunu belirten yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastanede tedavi altına alınan hastanın kimlerle temasa geçtiğini belirlemek için araştırma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan 186 kişinin korona virüsü şüphesiyle önlem amaçlı gözlem altına alındığı kaydedildi.

Azerbaycan, Kabine, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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