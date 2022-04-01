Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 21:13
Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Başta Haydar, İlahiyat, Türk Şehitliği, Ejder Bey, Karakuçur olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, ilk teravih namazı ile ramazanın coşkusunu yaşamaya başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2020 ve 2021'deki kısıtlamaların kalkmasıyla Azerbaycanlılar, 2 yılın ardından ilk teravih namazını kılmak için omuz omuza saf tuttu.

Camileri dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından dua etti.

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Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı İlk teravih namazı kılındı İlk teravih namazı kılındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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