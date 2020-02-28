Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi. - Son Dakika

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Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi.
6 saat önce
Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi. - BAKÜ
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