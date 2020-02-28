Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi. - Son Dakika

Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi.

6 saat önce

Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi.

Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi., System.String[]

Azerbaycan'da İran'dan gelen bir Rus vatandaşında korona virüsü tespit edildi. - BAKÜ

Azerbaycan, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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