Azerbaycan'da İş Merkezi Yangını (1)
1 saat önce
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bakü'nün Nizami ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye birlikleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarında çok sayıda itfaiye aracı ve 3 helikopter yer aldı.
Yangın kontrol altına alınırken, iş merkezi kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:01 Kaynak: AA
Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı
Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış
İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor