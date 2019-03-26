Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da İş Merkezi Yangını (1)

Azerbaycan'da İş Merkezi Yangını (1)

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir iş merkezi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bakü'nün Nizami ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye birlikleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarında çok sayıda itfaiye aracı ve 3 helikopter yer aldı.

Yangın kontrol altına alınırken, iş merkezi kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Bakü, Azerbaycan, Güncel
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