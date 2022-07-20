Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere "büyük dönüş" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere "büyük dönüş" başladı

20.07.2022 11:09
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere "büyük dönüş" başladı

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerine halk dönmeye başladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerine halk dönmeye başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" diye nitelendirdiği ve yıllar önce işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin geri dönüşünü hedefleyen program kapsamında ilk göç gerçekleştirildi.

İlk göç, Zengezur koridorunun güzergahında bulunan Zengilan ilinin Ağalı köyüne yapıldı. Azerbaycan devletinin "akıllı köy" konseptiyle yeniden inşa ettiği Ağalı köyüne dün 58 kişiden oluşan 10 aile taşındı ve evlerine yerleşti.

Hafta içinde 31 ailenin daha Ağalı'ya taşınması öngörülüyor. Böylece ilk aşamada Ağalı'ya 41 aile yerleşecek ve bu ailelerdeki yetişkinlerin tamamına istihdam sağlanacak.

İşgal sonrasında iskana açılan yerleşim birimi olan Ağalı'da alternatif enerji kaynaklarının, ekolojik ısıtma ve akıllı ışıklandırma sistemlerinin kullanıldığı 200 müstakil ev inşa edildi. Köyde 360 kişilik okul ile 60 kişilik anaokulu, sağlık ocağı ve marketler de bulunuyor.

Ağalı'ya yerleşen aileler için tarım alanları da tahsis edildi. Köy sakinlerden bazıları tarımla uğraşacak bazıları kamu kurumlarında çalışacak.

Azerbaycan hükümeti, kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Hükümet, köy ve şehirlerin inşası bittiğinde halkın kendi topraklarına geri dönüşünü sağlamayı kademeli şekilde sürdürecek.

YORUMLAR
500
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcukları başladı Antalya'da tatilcilerin dönüş yolcukları başladı KURBAN BAYRAMI SONRASI İSTANBUL'A DÖNÜŞLER BAŞLADI KURBAN BAYRAMI SONRASI İSTANBUL'A DÖNÜŞLER BAŞLADI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
11:02 Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı'yla tartıştığı iddialarına açıklama: Gayet güzel sohbet ediyorduk, onun mutlu olmasını isterim
11:01 Ters köşe yaptı! Şarkıcı Ferah Zeydan'la düet yapan kadının sesi herkesi şaşırttı
10:58 Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu
10:57 Kaset iddiaları sonrası açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca: Bende bir sır var, birilerinin bana işi düşecek
10:50 Tahran'da Hakan Fidan'ın Fahrettin Altun'un telefonuna bakışı sosyal medyayı salladı
10:38 Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşandı
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 11:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere "büyük dönüş" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement