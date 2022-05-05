Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak - Son Dakika
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Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak

05.05.2022 15:25

- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Sugovuşan köyü, ilk kez uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

- Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak

BAKÜ - Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Sugovuşan köyü, ilk kez uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 99. doğum günü dolayısıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Sugovuşan köyünde 'Cumhurbaşkanlığı Kupası-2022' turnuvası düzenlenecek. Mingeçevir kentinde, turnuvaya katılacak sporcular için düzenlenen resmi geçit töreninde Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan'ı temsil eden 100'den fazla sporcu yerel halk tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı. Azerbaycan milli marşının okunmasıyla devam eden geçit töreni, Azerbaycan'ın milli danslarının sergilenmesinin ardından sona erdi.

Azerbaycan'da bulunmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirten Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Etik Kurulu Başkanı Bülent Eren, "Buraya getirdiğimiz sporcularımız uluslararası yarışlarda yarışmış, en son Hırvatistan'da, Zagreb'de yarışmış sporcular. Bu arkadaşlarımızı buraya getirerek gayet iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Böyle bir yarışmada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Biz de Türkiye olarak hem kano, hem de avarçekme sporuna her türlü desteği sağlamayı istiyoruz" dedi.

Turnuvada Türkiye adına yarışacak olan sporcu İrem Uzun ise, Azerbaycan'da çok güzel bir şekilde karşılandıklarını ve Türkiye'yi turnuvada en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kano ve kayak yarışlarıyla yarın Sugovuşan köyündeki rezervuarda start alacak olan turnuva, 7 Mayıs'ta Mingeçevir şehrinde düzenlenecek müsabakaların ardından sona erecek.

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da işgalden kurtarılan köyde ilk kez uluslararası spor müsabakası yapılacak - Son Dakika


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