Azerbaycan'da İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanları Konferansı düzenledi - Son Dakika
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Azerbaycan'da İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanları Konferansı düzenledi

28.06.2022 14:27
Azerbaycan'da İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanları Konferansı düzenledi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan'da düzenlendi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan'da düzenlendi.

Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İİT 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan milli marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, konferansa gönderdiği mesajda, İİT tarafından her dönem Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklendiğini, savaş sırasında kararlı duruş gösterildiğini hatırlattı. Aliyev, " Ermenistan'ın tüm kültürel mirasları, tüm İslam anıtlarını, 67 camiden 65'ini yok ettiği, diğer camilere ciddi şekilde zarar verdiği, sadece Azerbaycanlılara değil, tüm dünyadaki Müslümanlara hakaret ettiğini" kaydetti.

Aliyev mesajında, Kovid-19 salgınından önceki üç yıl içinde İİT üyesi ülkelerden 3 milyondan fazla turistin Azerbaycan'a geldiği bilgisini paylaştı.

Azerbaycan'ı ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 118 arttı

Azerbaycan Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev de İslam ülkeleri turizm yetkililerinin salgın sonrası ilk toplantısının, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform olduğunu söyledi.

Azerbaycan'a gelen turistlerin çoğunun İslam ülkelerinden olduğunu belirten Nagiyev, basitleştirilmiş vize rejiminin turistlerin ziyaretlerini daha da artıracağını umduğunu ifade etti.

Salgın sonrası Azerbaycan'da turizm sektörünün hızla toparlanmaya başladığını vurgulayan Nagiyev, yılın ilk beş ayında Azerbaycan'ı ziyaret eden yabancı sayısının geçen yıla göre yüzde 118 arttığını açıkladı.

Nagiyev, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında, dini anıtlar, miras alanları, camiler ve türbelerin tahrip edildiğini belirterek, Karabağ ve diğer kurtarılmış toprakları restore etmek için geniş çaplı çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

"Turizmin Gelişmesinde Yerel Toplulukların Rolü" konulu konferansta, ortak turizm araştırma ve tanıtım faaliyetleri, turizm fuarlarında iş birlikleri, İslam kültür ve mirasında turizmin geliştirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı, farklı ülkelerin turizm deneyimleri üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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