Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor - Son Dakika

Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor

20.01.2021 12:17
Azerbaycan'da

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları yad ediliyor.

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları yad ediliyor.

Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen ziyaretlerde mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı, şehitler için dualar edildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile Şehitler Hiyabanı'ndaki törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ayrıca, yerel saatle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ve trafikteki araçlar da korna çaldı.

"Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına, bu sene daha farklı bir "20 Ocak" geçirdiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığını hatırlatan Özoral, "İnşallah şehitlerimizin ruhu biraz olsun rahatlamıştır. Göçmen kardeşlerimizin artık yurtlarına dönebilecek olmasıyla bu 20 Ocak'ı biraz daha farklı biçimde anıyoruz. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Azerbaycan'ın kara gününde, iyi gününde, sevincinde ve kederinde her zaman Türkiye olarak yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum." dedi.

"Kanlı Ocak artık 'Şanlı Ocak'a dönüştü"

Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Metanet Musayeva, şehitlerin üzüntüsünü her zaman yaşayacaklarını fakat aynı zamanda gurur da duyacaklarını belirtti.

Eşi Elşen Musayev'in geçen yıl Dağlık Karabağ savaşında şehit olduğunu bildiren Musayeva, "Azerbaycan'ın 30 yıllık hasretine son verildi. Artık Şuşa'mız, Kelbecer'imiz özgür. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Cavid Memmedov ise her 20 Ocak'ta Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etmeyi kendisine borç bildiğini vurguladı.

Evlatlarını da bu şekilde yetiştirdiğini söyleyen Memmedov, "Azerbaycan halkı artık ikinci kez ne kadar sağlam bir iradeye sahip olduğunu gösterdi. Bu çok gurur verici bir durum." ifadesini kullandı.

Cavanşir Mehtiyev de "Burada uyuyan yaşlıların, gençlerin, çocukların hepsi Sovyet ordusunun vahşetinin kurbanı oldu. O günlerin tanıklarından biriyim. Tanklar günahsız, silahsız insanları ezdi geçti. Sadece özgürlük istiyordu. Fakat şükürler olsun 'Kanlı Ocak' artık 'Şanlı Ocak'a dönüştü. Karabağ savaşında gençlerimiz bir kez daha cesaretlerini ortaya koydu. Topraklarımız kurtarıldığı için şehitlerimizin de ruhu şad oldu." diye konuştu.

Emekli Albay İlham Memmedov ise "31 yıldır burayı üzüntü ve keder içerisinde ziyaret ediyorduk. Şükürler olsun 44 günlük savaşta zafer elde ettik. Şimdi onlara müjde vermek için geldik. Karabağ artık özgür. Şehitlerimiz de bunu bilsin." dedi.

"Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hiyabanı'na defnedildi.

Azerbaycanlılar, 31 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde "20 Ocak" kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var
ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor         
11:53
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
09:21
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor         
08:12
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı         
01:31
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:37:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'da "Kanlı Ocak" kurbanları anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei