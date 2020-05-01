Azerbaycan'da karantina 31 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'da karantina 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

6 saat önce

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 4 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan karantinanın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Azerbaycan'da karantina 31 Mayıs'a kadar uzatıldı, System.String[]

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, 4 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan karantinanın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri ile Azerbaycan'daki mevcut karantina süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. Ayrıca vatandaşlar arasındaki enfeksiyon oranı, hastaların iyileşme hızı dikkate alınarak bir dizi kısıtlamanın da yumuşatılmasına karar verildi. Kısıtlamaların azaltılması, mevcut hasta sayısına ve enfeksiyonun yayılma hızına bağlı olarak Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran, Abşeron bölgesi ve diğer bölgelerde kademeli şekilde gerçekleştirilecek. Büyükşehirler dışındaki kentlerde yaşayan vatandaşlar 4 Mayıs'tan itibaren izinsiz dışarıya çıkabilecekler.

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı bin 804 olarak açıklandı. Ülke genelinde bin 325 kişi ise taburcu oldu.

Ülkede 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 143 binden fazla korona virüs testi yapıldığı belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:10 Kaynak: İHA


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