Azerbaycan'da karantina rejimi uzatılacak - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan karantina rejiminin uzatılacağını açıkladı.

Aliyev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile video konferans yoluyla toplantı düzenledi.

Kovid-19'la mücadeleden az kayıpla çıkmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Aliyev, "Karantina rejimi 20 Nisan'da bitecekti. Fakat uzmanlar bu rejimin uzatılması yönünde hemfikir. Bu, doğru karardır. Halkımızın bu kararı anlayışla karşılayacağından eminim. Bu hepimiz için zorluk oluşturuyor fakat insan sağlığı her şeyden üstündür. Ne kadar gerekiyorsa o kadar dayanmalıyız." dedi.

Aliyev, karantinanın uzatılmasına ilişkin ayrıntıların yakın zamanda Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı tarafından açıklanacağını kaydetti.

Azerbaycan'da 24 Mart'ta karantina ilan edilmiş, market ve eczaneler dışında tüm iş yerlerinin faaliyeti durdurulmuştu. 20 Nisan'a kadar şehirler arası ulaşım durdurulmuş, eğitim kurumları kapatılmıştı.

Ülkenin tüm sınırları kapatılmış, sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınmış, düğünler yasaklanmıştı.

Tedbirler daha sonra sertleştirilmiş, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulaması getirilmişti.