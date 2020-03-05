Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi

6 saat önce

Azerbaycan'da 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi, System.String[]

Azerbaycan'da 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona virüsüyle mücadele için kurulan operasyon karargahı, 3 kişide daha Korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 1 Alman vatandaşı ile İran'ın Kum şehrinden Azerbaycan'a geri dönen 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.


Azerbaycan'da bundan önce 3 kişide daha Korona virüsü tespit edilmişti. - BAKÜ

Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi
İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'da korona vakası 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]