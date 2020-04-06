- Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle sokaklar boşaldı - Son Dakika

- Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle sokaklar boşaldı

BAKÜ - Azerbaycan'ın korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı önlemler alması sonucunda başkent Bakü'nün cadde ve sokakları neredeyse boş kaldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca kentin çoğunlukla kalabalık olan meydanları boş kaldı. Her gün binlerce insanın bulunduğu Fevvareler Meydanı ve parklar yasağın ardından ıssız kaldı. Şehirde kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor.

Azerbaycan vatandaşları SMS uygulaması üzerinden sokağa çıkma izini alırken, Azerbaycanlılardan dışarı çıktıkları zaman maske ve eldiven takmalarını talep ediliyor.

Tedbirler kapsamında Bakü, Sumgayıt ve Abşeron şehirlerine diğer bölgelerden seyahatler 20 Nisan'a kadar yasaklandı. Kentin girişlerinde tüm araçlar kontrol ediliyor ve diğer illere kayıtlı vatandaşlarla araçlar geri gönderiliyor. Bakü'de halkın en fazla kullandığı toplu taşıma aracı olan metrolar kapatılırken, şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerde, her akşam antibakteriyel temizlik çalışması yapılıyor ve sosyal mesafe için otobüs koltuklarında uyarı levhaları yerleştiriliyor. Şehirdeki reklam panolarında ise "Evde Kal Azerbaycan", "Biz Birlikte Güçlüyüz" ve "Azerbaycan Doktorları Yaşasın" şeklinde sloganlar yer alıyor.

Polis ve askerler sokakta dolaşanların ve şehir içi araçla seyahat edenlerin kimliğini kontrol ederek dışarı çıkma izninin olup olmadığını inceliyor. Dışarı çıkma izini olmayanlara ise ceza kesiliyor.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 584'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 7 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise taburcu oldu. Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 40 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.