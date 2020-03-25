Azerbaycan'da korona virüs sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Azerbaycan'da korona virüs sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

27 dakika önce

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken vaka sayısı da 81'e ulaştı.

Azerbaycan'da korona virüs sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken vaka sayısı da 81'e ulaştı.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldiği, 6 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Tedavi altına alınan 81 hastanın üçünün durumunun ağır, 5'inin durumunun orta ağır, diğerlerinin ise sağlık durumunun stabil olduğu vurgulandı.


Son verilerle birlikte Azerbaycan'da mevcut vaka sayısı 81'ye yükselirken 2 binin üzerinde kişi de karantinada tutuluyor. - BAKÜ

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:59 Kaynak: İHA

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