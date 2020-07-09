Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 22 bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 22 bini geçti
Azerbaycan'da son 24 saatte 548 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 22 bin 464'e yükseldi.
Azerbaycan'da son 24 saatte 548 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 22 bin 464'e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 548 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 10 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 491 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 22 bin 464'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 284'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 13 bin 591 oldu.
Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 544 bin 735 kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:10 Kaynak: İHA
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