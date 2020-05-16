Azerbaycan'da korona virüs vaka sayısı 3 bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da, 158 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde toplam vaka sayısı 3 bin 138'e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 158 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 58 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 41'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 138'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 36 kişi hayatını kaybetti, bin 944 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.



Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 bine yakın korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ