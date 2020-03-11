Azerbaycan'da korona virüs vakası 12'ye yükseldi - Son Dakika
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Azerbaycan'da korona virüs vakası 12'ye yükseldi

6 saat önce

Azerbaycan'da 2 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüs vakası 12'ye yükseldi, System.String[]

Azerbaycan'da 2 kişide daha korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 12'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, İran'dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İtalya'dan dönen Azerbaycanlı bir öğrencide yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 12'ye yükseldi.

(İHA)

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
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