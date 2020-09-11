Azerbaycan'da korona virüs vakası 38 bini geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte 163 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 38 bin 37'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 163 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 171 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 38 bin 37'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 557'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 440 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 995 bin 376 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ