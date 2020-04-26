Azerbaycan'da korona virüs vakası bin 645'e yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan'da 28 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 645'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 28 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, 59 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 18'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı bin 645'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 21 kişi hayatını kaybetti, toplam bin 139 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 120 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)