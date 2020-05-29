Azerbaycan'da korona virüse karşı yeni tedbirler - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip korona virüse karşı tedbirler artırıldı. Azerbaycan topraklarına kara ve hava erişimine ilişkin uygulanan kısıtlama 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bir sıra yeni önlemler alındı. Sınır geçişlerine uygulanan kısıtlamalar 15 Haziran'a kadar uzatıldı. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı yaptığı açıklamada, kargo taşımacılığı ve charter uçuşları dışında Azerbaycan topraklarına kara ve hava erişimine ilişkin uygulanan kısıtlamanın 15 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca bazı durumlarda maske takma zorunluluğunun da getirildiği duyuruldu. Buna göre, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında, pazar ve AVM'lerde, devlet kurumlarında, insanların kapalı ortamda bulunduğu yerlerde, insanların toplandığı ve yakın temastan kaçınamayacağı açık alanlarda, otobüs duraklarında, banka ve ATM önlerinde sıra beklerken maske takılmaması halinde cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Azerbaycan'da yapılan son açıklamaya göre, toplam korona vaka sayısı 4 bin 759'a yükselirken, korona virüs tespit edilen 56 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 22 kişi ise taburcu oldu.

(Kamil Nadirli/İHA)