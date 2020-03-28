Azerbaycan'da korona virüsten 4. ölüm - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüs nedeni ile ölenlerin sayısı 4'e, mevcut vaka sayısı ise 163'e yükseldi.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüsle Mücadele Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada korona virüs nedeni ile 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 4'e ulaştığı bildirildi. Yetkililer, hayatını kaybeden 69 yaşındaki hastanın şeker, solunum yetmezliği ve kalp rahatsızlığı gibi hastalıklara sahip olduğunu vurgularken, hastaya yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.



Yetkililer, Azerbaycan, genelinde 17 kişide daha korona virüse rastlanmasıyla beraber tedavisi devam eden mevcut vaka sayısının ise 163'e yükseldiğini aktardı. Yetkililer, tedavi altına alınan hastalardan 23'ünün durumunun kritik olduğunu belirtirken, diğer hastaların ise durumunun stabil olduğunu bildirdi. Yetkililer, 15 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu ifade ederken, 23'ü ağır 163 korona virüs vakasının tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Azerbaycan'da ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar 25 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ