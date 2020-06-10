Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 100'ü geçti - Son Dakika

Azerbaycan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 102'ye ulaştı.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 339 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 4 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 114 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 8 bin 530'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi. Ülkede toplam 4 bin 720 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.



Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da toplam 356 bin 32 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı. - BAKÜ