Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi

6 saat önce

Azerbaycan'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18'e yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi, System.String[]

Azerbaycan'da 2 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülke genelindeki vaka sayısı 18'e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 18'e yükseldi.


Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti. - BAKÜ

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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