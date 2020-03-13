Azerbaycan'da koronavirüs dolayısıyla düğün yapmak yasaklandı - Son Dakika
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Azerbaycan'da koronavirüs dolayısıyla düğün yapmak yasaklandı

6 saat önce

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

Azerbaycan'da koronavirüs dolayısıyla düğün yapmak yasaklandı, System.String[]

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.

Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:24 Kaynak: AA
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