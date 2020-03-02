Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi - Son Dakika

Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi

7 saat önce

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi.

Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi, System.String[]

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek.

Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek.

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.

Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul için ilk ihale 26 Mart'ta yapılacak
Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:04:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]