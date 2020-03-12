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Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
6 saat önce
Azerbaycan'da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:31 Kaynak: DHA
Azerbaycan'da koronavirüs teşhisi konulan bir kadın hayatını kaybetti.
Azerbaycan medyası, İran'da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra Azerbaycan'a dönen 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.Azerbyacan'da koronavirüs teşhisi konulmuş 11 vaka bulunuyor.
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