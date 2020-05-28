Azerbaycan'da koronaya bağlı can kayıpları 56'ya yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya, toplam vaka sayısı ise 4 bin 759'a yükseldi.

Korona virüs salgını nedeni ile can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan'da bugün 2 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından ülkede toplam can kaybı 56'ya yükseldi. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 191 kişide daha korona virüs tespit edildiği aktarılırdı. Karargah, korona virüs nedeni ile 66 ve 64 yaşındaki 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Operasyon Karargahı, ayrıca 125 kişinin korona virüsü yenerek, taburcu edildiğini açıkladı. Azerbaycan'da toplam korona virüs vaka sayısı 4 bin 759'a yükselirken, 3 bin 22 kişi ise virüsü yenerek, taburcu edildi.

Öte yandan Azerbaycan'da bugüne kadar 280 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

(İHA)