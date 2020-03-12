Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, aynı zamanda otoimmün hastalıkları da olan koronavirüs taşıyıcısı kadının, tedavi altında tutulduğu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren kadının tedavi için gittiği İran'dan döndükten sonra sağlık sorunlarının devam etmesi dolayısıyla hastaneye başvurduğu ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Aile bireylerinin de karantinaya alındığı bildirilen kadının, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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