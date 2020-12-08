Azerbaycan'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatılırken, salgına karşı alınan tedbirler sıkılaştırıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun kararı gereği 14 Aralık-18 Ocak'ta ülkede kafe ve restoranlar kapalı olacak.

Market ve eczane dışındaki tüm mağazalar sadece internet üzerinden satış yapabilecek.

Karara göre, 18 Ocak'a kadar Bakü dahil 17 ile giriş ve çıkışlar yasaklanacak, bu illerde sokağa çıkışlar da SMS'le izne tabi olacak.

Hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak

Ülkede karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatılırken, market ve eczane alışverişi, gezme ve hastane ihtiyaçları için uygulanacak SMS izin süresi de 3 saat olarak belirlendi.

Bakü metrosu, 31 Ocak'a kadar kapalı kalacak, yine bu tarihe kadar ülke genelinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Karantina süresince ülke genelinde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Azerbaycan'da dün açıklanan verilere göre, 149 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle toplam 1675 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük vaka sayısının 3 binin üzerine çıktığı ülkede, yaklaşık 60 bin Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.