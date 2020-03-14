Azerbaycan'da Kovid-19 tespit edilen 3 hasta iyileşti - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 3 kişi iyileşerek, taburcu edildi.

Ülkenin Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, virüs teşhisiyle tedavi altında tutulan 15 hastadan 3'ünün iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Azerbaycan'da küresel salgın nedeniyle ülke genelinde kültürel ve spor etkinlikleri 1 ay süreyle ertelendi, düğünler yasaklandı.

Toplam 19 vakanın görüldüğü Azerbaycan'da, 3 kişi iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

Kazakistan'da vaka sayısı 6'ya ulaştı

İlk Kovid-19'un dün tespit edildiği Kazakistan'da, enfekte olan kişi sayısı 6'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 vaka Almatı, 2'si de Nur Sultan hastanelerinde karantinaya alındı.

Hastaların temasta bulunduğu kişiler tespit edilerek, hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde 1090 kişinin tutulduğu Kazakistan'da, 452 kişi de evlerinde gözetim altına alındı.

Ermenistan'da vaka sayısı arttı

Kovid-19 vakalarının arttığı Ermenistan'da, Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, 2 kişide daha virüsün tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 15'e ulaştığını açıkladı.

Gürcistan'da 30 vaka görüldü

Vaka sayısında artışın gözlemlendiği Gürcistan'da Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vakasının 30'a çıktığını, 418 kişinin karantinada, 54'ünün de gözetim altında olduğunu aktardı.

Ülkede salgına karşı tedbirler kapsamında, Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışlar 10 gün süreyle askıya alındı.

Kovid-19'un görülmediği Kırgızistan'da, salgını önleme faaliyetleri çerçevesinde okullar 3 hafta süreyle tatil edildi.