Azerbaycan'da Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 543 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 25 bin 113'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 510 artarak 16 bin 150'ye ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 319'a çıktı.

Bugüne kadar 584 bin 466 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 644 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.