Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor - Son Dakika

Azerbaycan'da, son 24 saatte 329 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 329 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 7 bin 553'e, ölü sayısı 7 artarak 133'e çıktı.

Ülkede 127 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 6 bin 75'e ulaştı.

Bugüne kadar 397 bin 399 test yapılan Azerbaycan'da, 4 bin 783 hastanın tedavisi sürüyor.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilen ülkede ilave tedbirler alınması değerlendiriliyor.