Azerbaycan'da Mevlana Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika
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Azerbaycan'da Mevlana Araştırma Merkezi kuruldu

6 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de faaliyet gösteren Hazar Üniversitesinde, Mevlana Araştırma Merkezi kuruldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de faaliyet gösteren Hazar Üniversitesinde, Mevlana Araştırma Merkezi kuruldu.

Merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

Prof. Dr. İsahanlı, yaptığı konuşmada, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin İslam tasavvuf ve düşünce hayatında önemli rol oynadığını söyledi.

Mevlana'nın yazdığı eserlerle sadece İslam dünyasında değil Avrupa'da da üne kavuştuğunu belirten Hamlet İsahanlı, bu dahi mütefekkirin düşüncesini Azerbaycan'da yaşatmak için üniversitede merkez kurduklarını bildirdi.

İsahanlı, bu merkezde edebiyattaki hikmetin araştırılacağını, burslu doktora eğitimlerinin verileceğini belirtti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Özdemir de Mevlana'nın insanlığı hakikate çağıran büyük bir düşünür olduğunu söyledi.

Özdemir, Azerbaycan'da Mevlana'nın ismini taşıyan ve düşüncelerini araştıran bir merkezin kurulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinlik, Hazar Üniversitesi korosunun ve Azerbaycanlı ses sanatçılarının tasavvuf müziği ve semazen gösterisiyle devam etti.

Azerbaycan'da Mevlana Araştırma Merkezi kuruldu

Mevlana Celaleddin Rumi, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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