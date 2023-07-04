Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok

04.07.2023 00:33

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ve can kaybı bildirilmediğini duyurdu. Depremin Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi ise depremin Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında meydana geldiğini duyurmuştu.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

YERİN 20 KM ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Hazar Denizi, Azerbaycan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Benzin Fiyatları Yükseldi
00:41 Bu gece yarısı itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi
00:33 Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok
00:30 Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
00:18 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:13 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:06 ABD'deki Lunaparkta Hız Treni Kullanıma Kapatıldı
00:02 Lunaparkta ölümle burun buruna eğlence! ABD'de onlarca kişinin bindiği hız trenindeki derin çatlak yürekleri ağza getirdi
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:14 Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 02:39:10. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement