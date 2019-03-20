Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Nevruz Bayramı

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı

2 saat önce

Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor.

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Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün nevruz ateşini yakmasıyla başlayan coşkulu kutlamalar bugün de başkent Bakü'nün farklı bölgelerinde sürdürüldü.

Vatandaşlar, kent merkezinde kurulan panayırlara akın ederek burada düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.

Nevruzun Azerbaycan'daki simgelerinden "Kosa ve Keçel" ile "Bahar Kız"ın eğlenceli gösterileri, halk oyunları ekiplerinin müzik ve dans performansları gösterilere renk kattı.

Bayram sembolleriyle süslenen Bakü'de kutlamaların bir adresi de İçerişehir Metro İstasyonu oldu. İstasyonda, "Kosa", "Keçel", "Bahar Kız" ile illüzyonistler gösteri düzenlendi.

Metroya giren ve yürüyen merdivenlerle metrodan çıkan bazı Bakülüler gösteri karşısında şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar da gösteriyi cep telefonlarına kaydetti.

Müzik ve danslar eşliğinde devam eden gösteriyi izleyen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı resmi tatili 24 Mart'a kadar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:23 Kaynak: AA

İlham Aliyev, Bakü, Nevruz Bayramı, Azerbaycan, Güncel
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