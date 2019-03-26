Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Nevruz Bayramı

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı

53 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları halk oyunları ekibi, Nevruz Bayramı dolayısıyla Bakü'de gösteri yaptı.

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okulları halk oyunları ekibi, Nevruz Bayramı dolayısıyla Bakü'de gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 19 Mart'ta nevruz ateşini yakmasıyla başlayan coşkulu kutlamalar, resmi tatilin son günü olan bugüne kadar başkent Bakü'nün farklı bölgelerinde devam etti.

Tarihi İçerişehir'de düzenlenen "Bahar Kalesi Festivali"nin son gününde yapılan çeşitli eğlence etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yerli ve yabancı grupların müzik sunumları ve Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in eğlenceli gösterileri ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında Bakü Türk Okulları halk oyunları ekibi de sahne aldı. Öğrencilerin icra ettiği Artvin ve Ankara yörelerine ait halk oyunları katılımcılardan büyük ilgi gördü. İzleyiciler, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla halk oyunları ekibine eşlik etti.

İki ülke bayraklarının sahneye çıkartılmasıyla sona eren gösteri büyük alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:59 Kaynak: AA

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