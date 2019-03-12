Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Nevruz Coşkusu

Azerbaycan'da Nevruz Coşkusu

25 dakika önce

Azerbaycan'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" kutlandı.

Azerbaycan'da Nevruz Coşkusu, System.String[]
Azerbaycan'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" kutlandı.

Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" üçüncüsü olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "rüzgar çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.

Ülkede en önemli bayram olarak kabul edilen nevruz nedeniyle ateş etrafına toplanan halk, şarkı ve türküler söyleyerek eğlendi. Milli dansların yapılığı, halayların çekildiği eğlenceler, çocukların ateşin üzerinde atlamasıyla son buldu.

Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günleri mahallelerde ateş yakarak ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek kutluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:04 Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Azerbaycan, Güncel
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