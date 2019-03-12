Azerbaycan'da Nevruz Coşkusu
25 dakika önce
Azerbaycan'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" kutlandı.
Azerbaycan
'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı
'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" kutlandı.
Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" üçüncüsü olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "rüzgar çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.
Ülkede en önemli bayram olarak kabul edilen nevruz nedeniyle ateş etrafına toplanan halk, şarkı ve türküler söyleyerek eğlendi. Milli dansların yapılığı, halayların çekildiği eğlenceler, çocukların ateşin üzerinde atlamasıyla son buldu.
Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günleri mahallelerde ateş yakarak ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek kutluyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Televizyon Kanallarına Mansur Yavaş Tepkisi: Rahatsızız
ABD'de Seçkin Üniversitelerde Çocuklarını Okutmak İçin Rüşvet Skandalı
ABD Savunma Bakanlığı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 300 Milyon Dolar Bütçe Ayırdı