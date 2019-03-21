Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Nevruz Coşkusu

Azerbaycan'da Nevruz Coşkusu

1 saat önce

Azerbaycan'da, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı kutlamaları devam ediyor.

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Azerbaycan'da, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı kutlamaları devam ediyor.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan ve Kafkasların incisi olarak adlandırılan Şeki'deki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kale duvarları içerisinde, Tarihi Han Sarayı bahçesinde yapılan kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel kıyafetli sanatçıların gösterileriyle devam eden kutlamalarda, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel katılımcıları eğlendirdi.

Kutlamalar kapsamında farklı spor müsabakaları da yapıldı. Güreş ve çeşitli geleneksel spor dallarında yapılan gösteriler kutlamalara renk kattı. Pehlivanların ağır taşlarla yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Milli dansların yapıldığı, halayların çekildiği kutlamalar, nevruz ateşinin yakılması ve çocukların ateşin üzerinde atlamasıyla devam etti.

Azerbaycan'da Nevruz Bayramı resmi tatili 24 Mart'a kadar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:30 Kaynak: AA

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