Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor - Son Dakika
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Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor

20.03.2022 17:57
Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor.

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor.

Bakü'deki kutlamaların adresi tarihi İçerişehir oldu. Bakülüler, İçerişehir'de düzenlenen kutlama etkinliklerine akın etti. Çeşitli müzik grupları sahne aldı, kurulan stantlarda yöresel yemekler, kıyafetler ve el sanatları tanıtıldı, etkinlikler düzenlendi.

Nevruzun Azerbaycan'daki simgelerinden "Kosa ve Keçel" ile "Bahar Kız"ın eğlenceli gösterileri, halk oyunları ekiplerinin müzik ve dans performansları gösterilere renk kattı.

İçerişehir meydanında Nevruz ateşi yakıldı, katılımcılar ateşin etrafında toplanarak gösterileri ilgiyle izledi.

Nevruz dolayısıyla 28 Mart'a kadar resmi tatil ilan edilen ülkede kutlamalar tatil boyunca devam edecek.

Azerbaycan'da nevruz gelenekleri

Azerbaycanlılar, nevruzu çeşitli geleneksel adetlerle kutluyor.

Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günlerde farklı şekilde kutlamalar yapıyor.

Su çarşambasında evin etrafına çeşme suyu serpilirken, ateş çarşambasında mahallelerde ateşler, evlerde ise evin her ferdi için birer mum yakılıyor.

Rüzgar çarşambasında da benzer faaliyetler yapılarak kutlama sürdürülürken en önemli kutlama toprak çarşambasında yapılıyor. Toprak çarşambasında mahallelerde büyük ateşler yakılırken, evlerde de yöresel tatlı ve yemeklerden oluşan sofralar kuruluyor.

Ateşten atlamak ve atlarken, "ağırlığım uğurluğum odda kalsın" demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak, horoz dövüştürmek nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.

Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor
Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor
Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor
Azerbaycan'da Nevruz kutlanıyor

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Nevruz Bayramı, Azerbaycan, Bakü, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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