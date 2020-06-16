Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in kızı Leyla Aliyeva 'nın başkanlığını yürüttüğü "Çevre Korunması İçin Uluslararası Diyalog (İDEA) Vakfı" gönüllüleri de sahilde temizlik yaptı.

Genç yaşlı demeden plajlara gelen Azerbaycanlılar, tedbirler nedeniyle bir süredir uzak kaldıkları deniz ve kumun tadını çıkardı. Akrobatik hareketler yaparak denize atlayan gençler de doyasıya eğlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu